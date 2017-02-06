GENAR Araştırma Başkanı Aktaş'ın referandum tahmini

Sabah gazetesine konuşan Aktaş, "AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesiyle ortaya çıkan iki başlı yapıyı terkedip güçlü bir yürütme, yasama ve yargı sistemini amaçlıyor. AK Parti bu anlamda gelecek vadeden pozitif bir kampanya süreci yürütecektir. Evet cephesinin en büyük argümanı ise fikri temellerinin dışında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisidir. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa alacağı oy oranı yüzde 60 civarındadır.

MHP' TABANINDA FİRE OLABİLİR AMA...

MHP ülke için kangren olmuş bir konuyu meclis gündemine getirmesi oldukça kıymetli bir iş yapmış oldu. Bu çıkışıyla doğrudan kendisini siyasetin merkezine oturtmuş, bir bakıma diğer partilerin anayasa üzerinde pozisyon alma hayalini de boşa çıkarmıştır. MHP Genel Merkezi ortaya koymuş olduğu bu olumlu tavrını seçim süresince de devam ettireceği kanaatindeyim. Ben bu seçimleri bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine çok benzetiyorum. Bu tür referandumlarda çok keskin cepheler oluşmuyor. Bugün için Evet-Hayır konusunda tereddütlü olan MHP'li bir kitleden elbette sözedilebilir. Propaganda süresince bu kafa karışıklığının partiden yana evrileceğini öngörüyoruz. MHP tabanının 'evet' konusunda fire elbette verebilir ama bunun ciddiye alınacak oranda olmadığını düşünüyorum.

CHP TABANI BLOK 'HAYIR' DEMEYECEK

Kesinlikle beklemiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen arkasında yapmış olduğumuz bir araştırmada CHP tabanında 8.9'luk bir seçmen kitlesinin Ekmelettin İhsanoğlu yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiğini tespit etmiş olduk. Bugün de benzer bir durum yaşayabiliriz. Bütün partilerin 'evet' ya da 'hayır'a oy verme tutumu, esnek bir kampanya süreci olacağının işaretlerini veriyor. Bu referandum kutuplaşmaya değil uzlaşmaya dönük bir kampanya süreci olacak

'HDP'NİN TÜRKİYE İLE İLGİLİ SÖZÜ KALMADI'

PKK, HDP'nin siyaset yapma yeteneğini ortadan kaldırdı. Türkiye meseleleri ile alakalı hiçbir cümle kuramayan HDP'nin bu kampanya ile söyleyecek bir sözü maalesef yoktur. Bugün HDP ile aynı blokta yeralmak terörle özdeşleşmekle aynı anlama gelmekte gibi bir algı oluştu. HDP bu siyasetsizlik pozisyonunu kendi isteğiyle kuşandı. Gönül ister ki Anayasa yapım sürecinde HDP'li vekiller de olumlu rol üstlenselerdi. O zaman bölge insanına söyleyecek sözleri olurdu.

GÜNEYDOĞU'NUN ERDOĞAN'DAN BEKLENTİSİ VAR

7 Haziran 2015'te "HDP barajı aşsın mı" sorusuna Türkiye genelinde seçmenin yüzde 16'sı Evet oyu verdi. HDP barajı geçsin diyenlerin yüzde 57'si ise "AK Parti anayasayı değiştirecek çoğunluğu alarak meclis'e girsin mi" sorusuna evet cevabını vermişti. Burdan şu sonuç çıkıyor ki bölge halkının AK Parti'den ve Erdoğan'dan beklentisi var. Güçlenmiş, meselelerinin üzerine giden bir Türkiye'nin Kürt meselesini çözeceğine dair gizli bir ümit bölgede taşınıyor. Bu beklenti bölge halkının 'evet' ile ilgili tercihini de şekillendirecek. Bu çok doğru bir soru.

Bugün için yapılan hiçbir siyasi araştırmanın gerçeği yansıtacağını düşünmüyorum. Ancak şöyle bir analiz yapabiliriz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek başına oyu yüzde 60'larda. AK Parti'nin oyu yüzde 50 bandında. MHP'nin oyu ise yüzde 12-13 bandında seyrediyor. Diğer taraftan CHP'nin oyu yüzde 25, HDP'nin oyu ise yüzde 8 civarındadır. Bu tabloya bakıldığında şartlar Evet lehinde gözükmektedir. Partilerin halkı ikna etme çabaları seçimin son gününe kadar devam edecektir.

EGE DIŞINDA BÜTÜN BÖLGELERDE 'EVET' ÖNDE

Söylediğim gibi taraflar meydana çıkmadan yapılmış bir kamuoyu araştırması doğru sonucu vermez. Ancak son yaptığımız araştırma doğrultusunda şunu söyleyebilirim. 'Evet' cephesi Ege bölgesi dışında bütün bölgelerde önde. Yani 7 bölgenin 6'sında şu an için 'evet' oyları önde.

BELİRLEYİCİ BÖLGELER MARMARA VE GÜNEYDOĞU

Ege bölgesinin oyları kemikleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Bir iki puan oynatabilirsiniz. Ama Marmara ve Güneydoğu gibi bölgelerde seçmen tercihleri büyük oranda değişkenlik gösterebilir. Bu iki bölge ve nüfus yoğunluğu açısından özellikle Marmara çok önemli. Akdeniz bölgesi de siyasi rekabet olduğu bir bölge. Burası da ihmal edilmemeli. Karadeniz ve İçanadolu bölgesinde ise 'evet' cephesi açısından bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ama ilk oy kullanılana kadar rehavete kapılmamak gerekir.

İYİ ANLATILIRSA YÜZDE 60'LAR YAKALANABİLİR

AK Parti seçim konusunda çok tecrübeli bir parti. Seçim bitmeden sonucun belli olmayacağına kesin bir şekilde inanmaktadır. Bütün geçmiş tecrübeler göz önünde bulundurulduğunda şartların rehavete imkan tanımadığı ortada. Bazı detaylı araştırmalarda Evet'in potansiyelinin yüzde 60'larda olduğunu gördük. İyi bir kampanya yürütülürse Evet cephesi bu oranları yakalayabilir." dedi.