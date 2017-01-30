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Genç basketbolcular yumruk yumruğa kavga etti

U16 Basketbol Ligi'nde oynanan maçta oyuncular yumruk yumruğa birbirine girdi.

30.01.2017 - 17:23
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gençbasketbolcular

Hafta sonunda Denizli U16 Basketbol Ligi'nde Yüksekçıta Sanat ve Spor Kulübü ile Denizli Yıldızlar Spor Kulübü Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda maça çıktı. Maçın bitimine 2 dakika 9 saniye kala, Yüksekçıta 52-43 öndeyken hakemin bir pozisyonda faul kararı vermesinin ardından sözlü tartışmaya giren iki basketbolcu bir anda yumruklaşmaya başladı. Kavgaya diğer oyuncularla birlikte iki takımın teknik adamları ile kenardaki görevliler de karışınca salon savaş alanına döndü.

Genç basketbolcular yumruk yumruğa kavga etti

Tekme ve yumruklarla birbirlerine saldıran her iki takımın sporcu ve teknik heyetinden yerlerde sürüklenenler oldu. Olayları yatıştırmak için sahaya atlayan veliler ve bazı sporseverler büyüyen kavgaya engel olamadı. Olaylar yatıştıktan ve saha boşaltıldıktan sonra hakemler her iki ekibi yeniden oyuna davet etti. Ancak Denizli Yıldızlar Spor Kulübü sahaya çıkmadı.

Genç basketbolcular yumruk yumruğa kavga ettiMüsabakanın sonucu Yüksekçıta Sanat ve Spor Kulübü lehine 52-43 tescil edilirken, olaya karışan sporcuların Basketbol İl Disiplin Kurulu'na sevkedildiği bildirildi.Genç basketbolcular yumruk yumruğa kavga etti


Genç basketbolcular yumruk yumruğa kavga etti

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