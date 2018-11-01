Genç bir Nazi’nin günlüklerinden: Hitler’in Çocukları

Hitler hakkında çok şey yazıldı. Kuşkusuz günlüklerden tarihe aktarılanlar en sarsıcıları. Bu kez yazılan, 17 yaşında Hitler’in gençlik hareketine katılarak günlük tutan Franz Albrecht Schall’in yaşadıkları. Hitler’in Çocukları, gençlerin ideolojik olarak nasıl ayartıldığını anlatan çarpıcı bir eser…

(Andre Postert)

HİTLER’İN ÇOCUKLARI

Alman Şair Hermann Hesse’nin yakın dostu olan babası gözaltına alındığında, oğlu Franz’ın dikta rejimi içindeki konumu da hızla yükselecektir. Nasyonal sosyalist rejime olan inancını neredeyse savaşın sonuna kadar muhafaza eden Franz, Hitler’in gençlik hareketine katıldığında henüz 17 yaşındadır. Tuttuğu günlükle de, gençlerin nasyonal sosyalizmin girdabına nasıl kapıldıklarını ortaya koyduğundan habersizdir…

Franz’ın, Hitler hakkında kişisel düşünceleri, kitlesel marşlar ve propaganda kampanyaları arasında dönen bu süreci şaşkınlıkla okuyacaksınız…

Hitler'in Çocukları

Andre Postert

Çev.: Ayşe Kul

Karakarga Yay.

S.: 384

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Damla Karakuş

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