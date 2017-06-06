taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.192
USD
3,5231
EURO
3,9734
ALTIN
145,76
PETR
49,1900

Genç doktor evinde ölü bulundu

Hakkari'de doktorluk yapan Tana’nın başında poşetin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

06.06.2017 - 09:08
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

55

Şemdili’ye ilk görev yeri olarak atanan Aile Hekimi Pevrul Tana, memleketi Konya’ya gitmek üzere geçen hafta kurumundan izin aldı. İzinli olması ve memleketine gidecek olması nedeniyle çalışma arkadaşları tarafından merak edilmeyen Dr. Tana’nın oturduğu daireden kötü kokular gelmeye başlayınca rahatsız olan komşuları, dün durumu polise bildirdi.

CESEDİ ÇÜRÜDÜ

Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın 6’ncı katında oturan Dr. Tana’nın yaşadığı daireye polisler kapıyı kırarak girdi. Polisler eve girdiklerinde Dr. Pevrul Tana’nın çürümeye başlayan cesedi ile karşılaşlaştı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından erkek doktorun cesedi, Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, Dr. Tana’nın başında ise bir poşetin bulunduğu belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, konuyla ilgili daha sonra açıklama yapılacağını söyledi.

İlginizi Çekebilir
Adana'da kamelyayı kamyonetle taşıdılar
Trafikte ilerleyen kamyonetin üzerindeki kamelyayı görenler şaşkına döndü.
Antalya'da marketin kasası 22 saniyede soyuldu
Antalya'da 7 güvenlik kamerası bulunan bir markete giren şüpheli 22 saniyede 12 bin lirayı çalarak kaçtı.
Bingöl'de terör operasyonu
Genç ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda ortaya çıkarılan biri 5, diğeri 3 odalı 2 sığınakta çok sayıda gıda ve yaşam malzemesi bulundu.
Konya'da Suriyelilerin gürültü kavgası kanlı bitti
Suriyeli iki grup arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

Ahmet Hakan canlı yayında isyan etti

70
Arda Turan gazeteciye saldırdı

Arda Turan gazeteciye saldırdı

105
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar krizi için devreye girdi

93
Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış

Kılıçdaroğlu: Katar'a destek vermek yanlış

307
Arda Turan'dan saldırı açıklaması

Arda Turan'dan saldırı açıklaması

24
FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

FIFA'dan Katar'a 2022 baskısı

29
Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

Şehit Aydoğan Aydın'ın korumasından duygusal paylaşım

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM