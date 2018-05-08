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Genç erkek önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı

Bursa Gemlik'te 17 yaşındaki genç önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı. Kızın durumu ciddiyetini korurken, bıçaklayan erkeğin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

İHA | 08.05.2018 - 16:31..
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Genç erkek önce kız arkadaşını sonra kendini bıçakladı

Gemlik Cumhuriyet Caddesi'nde T.Ö. (17), kız arkadaşı Z.Y. (17)'yi bıçakla yaraladı. Sonra kendini karnından yaralayan zanlı olay yerinden kaçtı.

OKUL ÇEVRESİNDE BULUNDU

112 ekipleri tarafından Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Z.Y.'ye ilk müdahale burada yapıldı. Emniyet ekipleri, zanlı T.Ö.'yü yaralı halde Şehit Etem Yaşar Okulu çevresinde buldu. 112 ekipleri tarafından zanlı da aynı hastaneye götürülerek ameliyata alındı.

KIZIN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Göğüs bölgesinden yaralanan Z.Y, daha sonra Bursa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kızın durumu ciddiyetini korurken, zanlı T.Ö.'nün hayati riski bulunmuyor. Polis çevredeki kameraları incelemeye alırken, olayla alakalı soruşturma sürüyor.

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