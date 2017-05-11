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Genç hemşire, anestezi ilacıyla intihar etti

Diyarbakır'da özel bir hastanede çalışan genç hemşire, vücuduna anestezi ilacı enjekte etti.

11.05.2017 - 11:55
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24 yaşındaki hemşire Saliha Halıcıoğlu önceki gece, 2 yıldır çalıştığı hastanede bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra hızla çıkarak evine gitti. Hacıoğlu'nun telefonlara cevap vermemesi üzerine merkez Bağlar İlçesi'ndeki evine giden yakınları ve arkadaşları, genç hemşireyi hareketsiz halde buldu.

OTOPSİ YAPILDI

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Saliha Halıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekibinin incelemesinin ardından Halıcıoğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Selahattini Eyubi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan otopside, hemşire Saliha Halıcıoğlu'nun vucuduna anestezi ilacı enjekte ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Anestezi ilacını çalıştığı hastaneden gizlice aldığı belirlenen Halıcıoğlu'nun Konya Akşehirli olduğu ve 2 yıldır Diyarbakır'da çalıştığı belirtildi.

Halıcıoğlu'nun yıllar önce anne ve babasının ayrıldığı, bu yüzden psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, cenazesi memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'ne gönderilerek toprağa verildi. Polis, genç hemşirenin intihar nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Genç hemşire, anestezi ilacıyla intihar etti

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