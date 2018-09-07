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Genç kadın 17 günlük eşini öldürdü

Eskişehir'de Semra Çolak, 17 günlük eşini bıçaklayarak öldürdü.

DHA | 07.09.2018 - 22:38..
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20 yaşındaki Semra Çolak, evde eşiyle tartışmaya başladı. Çolak, eline geçen bıçağı eşinin kalbine sapladı. 22 yaşındaki Yunus Çolak, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Genç kadın 17 günlük eşini öldürdü


SEMRA ÇOLAK TUTUKLANDI

Yunus Çolak, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çolak, polislere verdiği ilk ifadede kaza sonucu bıçağın üzerine düştüğünü söyledi. Durumdan şüphelenen polis ise Yunus Çolak'ın eşi Semra Çolak'ı sorguya aldı.

Semra Çolak polislere, evde eşiyle tartıştıklarını ve eline aldığı bıçağı salladığında eşinin yaralandığı itiraf etti. Semra Çolak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Genç kadın 17 günlük eşini öldürdü


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