Genç kadın 17 günlük eşini öldürdü

Tahran Zirvesi hakkında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, Suriye'nin toprak bütünlüğünün zayıflatılmaması gerektiğini söyledi. Erdoğan, sürdürülebilir çözüm için çağrıda bulundu.

Trump'ın eski seçim danışmanı George Papadopoulos, FBI'a yalan söyledi. Başkanlık seçimi döneminde Rus yetkililer ile görüştüğü ortaya çıkan Papadopoulos, hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Dolandırıcı kadının cinsel organından uyuşturucu çıktı

25 yaşındaki G.B. adlı kadın Muğla'da 36 yaşındaki İ.K. ile evlenmeyi kabul etti. Niyeti dolandırıcılık olan kadın polis baskınında yakalandı.