Genç kadın babasının sevgilisini öldürdü

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Umman ziyareti büyük yankı uyandırırken, bir Arap ülkesinin daha İsrail'i resmen tanıması gündem oldu.

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Trump Putin ile boks maçına çıkmayı reddetti

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir boks maçında karşı karşıya gelmesi halinde kendisinin çok sert biri olduğu düşünüleceği için böyle bir maç yapmayı istemediğini söyledi.