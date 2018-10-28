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Genç kadın babasının sevgilisini öldürdü

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evinde ölü bulunan 3 çocuk annesi Havva Çay’ın 18 yaşındaki katil zanlısının, genç kadını, babasının ‘yasak aşk’ı olduğu gerekçesiyle öldürdüğü ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 16:59..
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir evde ölü olarak bulunan 3 çocuk annesi 27 yaşındaki kadının ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı.

3 çocuk annesi Havva Çay'ı öldüren 18 yaşındaki katil zanlısının, genç kadını, babasıyla yasak aşk yaşadığını düşündüğü için bıçakladığı öğrenildi.

TEK BIÇAK DARBESİ

Havva Çay'dan haber alamayan baba, üst katındaki daireye yedek anahtarla girdiğinde kızını kanlar içinde hareketsiz yatarken bulmuştu. Eve gelen sağlık görevlileri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Polis, vücudunda tek bıçak darbesi olan Çay'ın katilini yakalamak için çalışma başlatmıştı.

EŞİ DE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Havva Çay'ın eşi Abdülhadi Günay'ın (43) da 2016 yılının Haziran ayında silahla öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Günay'ın köpeği, komşusu R.Ş'nin bahçesine girip tavuklara zarar vermiş, çıkan tartışmada Günay, sokak ortasında öldürülmüştü. Genç kadın, eşinin ölümünün ardından 3 çocuğu ile babasının oturduğu apartmana taşınmıştı.

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