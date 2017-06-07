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Genç kadın güzellik uğruna açlıktan öldü

Almanya güzellik yarışması 2006 adaylarından Miss Sachsen güzeli Henriette Hömke (29) zayıflamak uğruna hayatını kaybetti.

07.06.2017 - 14:17
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Geçtiğimiz gün Mısır tatilinde aşırı zayıflamak için az yemek yiyen model ve eski Miss Germany güzeli Henriette Hömke’nin hayatını kaybetmesi Alman medyasın gündeminde geniş yer buldu. Bild gazetesi ölüm haberini manşete taşıdı.

ZAYIFLAMAK UĞRUNA HAYATINI KAYBETTİ

Miss Germany 2007 finaline katılan Miss Germany 2006 finalistleri içinde Türk kökenli model ve eski sunuculardan Şebnem Schaefer bulunuyordu. Model Şebnem Schaefer Miss Germany 2007 finalinde ikinci seçilmişti. Anoreksi hasatlığına yenik düşen Alman güzel Henriette Hömke güzellik yarışmasında dereceye girememişti.

40 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

On sene önce 63 kilo olan Henriett’e 40 kiloya düştüğü tahmin ediliyor.

Genç kadın güzellik uğruna açlıktan öldü


Genç kadın güzellik uğruna açlıktan öldü

Genç kadın güzellik uğruna açlıktan öldü

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