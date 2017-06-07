Genç kadın güzellik uğruna açlıktan öldü

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İran parlamentosu ve anıt mezara saldırı

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Rıdvan Dilmen'in Erdoğan ve Atatürk isyanı

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1 Angela Merkel'den İncirlik açıklaması Almanya Başbakanı Angela Merkel, İncirlik'ten Alman askerlerinin çekilmesine rağmen Ankara ile diyaloğa devam etmeleri gerektiğini söyledi.

2 Sıcaklıklar bu hafta Güneydoğu'da 40 dereceyi bulacak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu hafta hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

3 Zonguldak'ta 83 yaşındaki fuhuş sanığı tutuklandı Zonguldak'ta tutuksuz yargılanan 83 yaşındaki İsmail K., Yargıtay'ın onay kararı sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 Gitme seviyorum seni Söylemek isteyip de söyleyemediğimiz onca şey adına yazılmış acıklı bir aşk manifestosu okuyacaksınız.

5 Hayat bu küçük bir hadise Kendimizden başka kimsemiz yok zannederken, yaşadığımız bize hissettirildiğinde, paylaştığımızda başlar hayat...

6 Van'da uyuşturucu operasyonu Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir araçta yaptıkları aramada 80 kilo 920 gram eroin ele geçirdi.