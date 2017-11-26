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Genç kadın sokağa çıktığı için eşinden dayak yedi

Adana'da, kızıyla sokağa çıkıp gezdiği için kocasından dayak yiyen kadın polise sığındı.

DHA | 26.11.2017 - 10:59..
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Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ne oturan 23 yaşındaki Meryem A. kızıyla birlikte sokağa çıkıp gezdi. Akşam eve geldiğinde eşinin dışarı çıktığını öğrenen İsa A., tartıştığı Meryem A.'yı iddiaya göre dövdü. Meryem A., kızını da yanına alarak evden ayrıldı.

Genç kadın sokağa çıktığı için eşinden dayak yedi

TEHDİT ETTİKLERİ İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kadın, eşinden boşanmak istediğini söyleyince İsa A.'nın yakınları araya girerek Meryem A.'yı tekrar eve getirdi. Polisi arayan Meryem A., şiddet uygulayan eşi ve kendisini tehdit ettiklerini öne sürdüğü akrabalarından şikayetçi oldu.

Genç kadın sokağa çıktığı için eşinden dayak yedi

GÖZALTINA ALINDILAR

Can güvenliği olmadığını belirten Meryem A.'nın başvurusu üzerine eve giden polis, genç kadını, kızı ile birlikte alarak sığınma evine götürdü. İsa A. ve 3 akrabası gözaltına alındı. Polisin soruşturması sürüyor.

Genç kadın sokağa çıktığı için eşinden dayak yedi

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