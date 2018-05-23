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Genç kadına işkenceyle suçlanan eşe 6 ay sonra tahliye

İzmir'in Buca ilçesinde, eşi S.C.'yi (30) yumruklayıp, oklava ve kemerle döverek parmağını kırdığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında dava açılan Uğur C. (36), tahliye edildi.

DHA | 23.05.2018 - 13:10..
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Buca'nın Çamlıpınar Mahallesi'nde yaşayan S.C., iki çocuğunun babası Uğur C.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle geçen yıl 9 Ağustos'ta, evi terk etmeye karar verdi. S.C., mahalledeki emlakçıdan ev bulması için yardım istedi.

Uğur C., tanımadığı bir numarayla eşinin mesajlaşmasını gördü. İddiaya göre Uğur C. eşine, "Sen kiminle mesajlaşıyorsun, odaya gir, oklavayı al, soyun" dedi, S.C. de korkudan denileni yaptı.

Genç kadına işkenceyle suçlanan eşe 6 ay sonra tahliye

PARMAĞI KIRILDI

Odaya giren Uğur C., yatakta uzanan eşini önce yüzüstü ardından sırtüstü yatırarak oklava ile dövdü. S.C., eşine karşı koymak için elini uzattığında parmağı kırıldı. Olay sırasında oklava da kırıldı.

Genç kadına işkenceyle suçlanan eşe 6 ay sonra tahliye

KEMERLE DÖVDÜ

Uğur C. ardından S.C.'yi yumrukladı, pantolonun kemerini çıkarıp dövdü. S.C.'nin bacaklarının ön ve arka tarafı, kalçası, bilekleri oklava ve kemer darbeleri nedeniyle morardı, dudağı patladı.

Olayın ardından darp raporu alan S.C., bir yakını ile polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Uğur C., savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

Genç kadına işkenceyle suçlanan eşe 6 ay sonra tahliye

7 YIL HAPSİ İSTENDİ

S.C.'nin avukatı Erdal Benice şüphelinin serbest kalmasına itiraz edip, müvekkilinin içler acısı halinin fotoğraflarını da dilekçesine ekledi. Bunun ardından Uğur C. 6 ay önce tutuklandı. Uğur C. hakkında, 'kasten ağır yaralama', 'eziyet çektirme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından toplam 7 yıl 3 aydan 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Genç kadına işkenceyle suçlanan eşe 6 ay sonra tahliye

TAHLİYE EDİLDİ

İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına, tutuklu sanık Uğur C, mağdur eşi S.C. ve tarafların avukatları katıldı.

Hakim, sanık avukatının talebi üzerine istenen bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını bildirdi. Bilirkişi raporunda, mağdur S.C.'nin eşi Uğur C.'yi aldattığı iddia edilen kişi ile birlikte motosiklete bindikleri ileri sürülen görüntünün çözünürlüğünün çok düşük olduğu, motosikletteki kişinin S.C. olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

Genç kadına işkenceyle suçlanan eşe 6 ay sonra tahliye

"BENİ SEBEPSİZ YERE KISKANDI" İFADESİ YALANLANDI

Sanık avukatı Selin Eser ise müvekkilinin eşi tarafından aldatıldığını ve ilişkisi olduğunu iddia ettikleri L.B. isimli erkek ile 118 telefon konuşmasının belirlendiğini söyledi. Eser, "Bu kadar sık telefon görüşmesi aradaki ilişkiyi net bir şekilde göstermektedir. Bu da katılanın 'Beni sebepsiz yere kıskandı' ifadesini yalanlamaktadır. Müvekkilim ise tüm beyanlarını ispatlamaktadır." diye konuştu. Tutuklu sanık Uğur C. ise duruşmada heyecanlandığını ve konuşamadığını belirterek, yazılı savunmasını mahkemeye verdi.

Mağdur S.C.'nin avukatı ise sanığın mahkemeye yardımcı olmadığını ve yanıltma girişimlerinde bulunduğunu öne sürerek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hakim, tarafların avukatlarına bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmaları için süre verilmesine ve sanığın tahliyesine karar verip, duruşmayı erteledi.

EŞİNİN TAHLİYE EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Kendisine hem psikolojik hem de fiziksel işkencede bulunduğunu söylediği eşi Uğur C.'nin 6 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösteren S.C., korku içinde olduğunu söyledi.

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