Genç kadını öldüren katilden pişkin savunma

Geçtiğimiz 5 Ocak günü saat 00.10 sıralarında merkez Meram İlçesi Alavardı Mahallesi Akhan Sokaktaki stüdyo dairede meydana gelen olayda, 39 yaşındaki İbrahim Şakrak ve Özbekistan uyruklu kadın arkadaşı 35 yaşındaki Ronakhon Alıkhanova’nın da aralarında bulunduğu 2’si kadın 5 kişi, iddiaya göre birlikte alkol almaya başladı.

KIZ ARKADAŞI EVDEN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Bir süre sonra Şakrak, kız arkadaşı Alıkhanova’ya "Haydi başka bir eve gidelim. Orada eğlenelim" diyerek evden çıkarmak istedi. Ronakhon Alıkhanova da Manavgat’tan gelen arkadaşı 31 yaşındaki Madina Gapparova ile bu duruma karşı çıkarak Şakrak’ı evden tek başına gönderdi.

APARTMANIN BİRİNCİ KATINA DOĞRU RASTGELE ATEŞ ETTİ

İbrahim Şakrak 1 saat sonra tekrar aynı adrese gelip telefonunu unuttuğunu söyleyerek içeriye girmek istedi. Ancak evdekiler Şakrak’ı içeriye almadı. Yine Alıkhanova’ya kendisiyle gelmesini isteyen Şakrak ile evdeki kadınlar arasında tartışma çıktı. Apartmanın kapısının önünde bulunan İbrahim Şakrak, iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla apartmanın birinci katında bulunan daireye doğru rastgele ateş açtı.

PENCEREDEN GİREN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Açılan ateş sonucu koltukta oturan Ronakhon Alıkhanova pencereden giren ve başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Genç kadının vurulduğunu öğrenen Şakrak ise olay yerinden kaçtı. Evdekilerin çağırdığı ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan genç kadın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

"BUZDA AYAĞIM KAYDI, DÜŞERKEN YANLIŞLIKLA TETİĞE BASTIM"

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan İbrahim Şakrak’ı Karatay İlçesi’ndeki evinde yakalayarak gözaltına aldı. Çeşitli suçlardan 16 sabıkası olduğu öğrenilen Şakrak polise verdiği ifade de "Olay günü daha önceden tanıdığımız Özbekistanlı Ronakhon Alıkhanova ve arkadaşı Madina Gapparova’yı Manavgat’tan çağırdık. Ara sıra gelirler burada birlikte alkol alırdık. Ronakhon’ı ile dışarıya çıkmak istedim buna karşı çıktılar. Dışarıda havaya ateş edecektim. Buzdan dolayı ayağım kaydı. Düşerken yanlışlıkla tetiğe bastım" dedi.

TUTUKLANDI

Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Şakrak tutuklanarak cezaevine gönderildi.