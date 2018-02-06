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'Genç Kareli Öyküler' kitabı okuyucularla buluşuyor

'Kareli Öyküler' kitabı ilgiyle karşılanan Tolga Gümüşay, bu kez gençler için kaleme aldığı 'Genç Kareli Öyküler' ile okurlarını selamlıyor.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 09:35..
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Sokaklarda yaptığı yürüyüşler esnasında karşılaştığı dokunaklı manzaraların, kendi halinde insanların, ilginç rastlantıların fotoğraflarını çekip yakaladığı bu anlar için öyküler yazan Tolga GümüşayGenç Kareli Öyküler ile bir kez daha kısa öykünün başarılı örneklerini sunuyor.

'Genç Kareli Öyküler' kitabı okuyucularla buluşuyor

Eserleri gençler tarafından da beğenilen Tolga Gümüşay’ın kareli öyküleri arasından özenle seçilmiş bir koleksiyon olan Genç Kareli Öyküler Altın Kitaplar etiketiyle tüm kitapçılarda. Yazar, önce fotoğraf kareleriyle karşımıza çıkıyor, sonra da çarpıcı öyküleriyle okurun ruhunda derin izler bırakıyor.

'Genç Kareli Öyküler' kitabı okuyucularla buluşuyor

Tolga Gümüşay

Yazar: Tolga Gümüşay

Yayınevi: Altın Kitaplar

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf:144

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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