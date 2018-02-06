'Genç Kareli Öyküler' kitabı okuyucularla buluşuyor

Sokaklarda yaptığı yürüyüşler esnasında karşılaştığı dokunaklı manzaraların, kendi halinde insanların, ilginç rastlantıların fotoğraflarını çekip yakaladığı bu anlar için öyküler yazan Tolga Gümüşay, Genç Kareli Öyküler ile bir kez daha kısa öykünün başarılı örneklerini sunuyor.

Eserleri gençler tarafından da beğenilen Tolga Gümüşay’ın kareli öyküleri arasından özenle seçilmiş bir koleksiyon olan Genç Kareli Öyküler Altın Kitaplar etiketiyle tüm kitapçılarda. Yazar, önce fotoğraf kareleriyle karşımıza çıkıyor, sonra da çarpıcı öyküleriyle okurun ruhunda derin izler bırakıyor.

Tolga Gümüşay

Yazar: Tolga Gümüşay

Yayınevi: Altın Kitaplar

Türü: Öykü

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf:144

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