'Genç Kareli Öyküler' kitabı okuyucularla buluşuyor

Sokaklarda yaptığı yürüyüşler esnasında karşılaştığı dokunaklı manzaraların, kendi halinde insanların, ilginç rastlantıların fotoğraflarını çekip yakaladığı bu anlar için öyküler yazan Tolga Gümüşay, Genç Kareli Öyküler ile bir kez daha kısa öykünün başarılı örneklerini sunuyor.
Eserleri gençler tarafından da beğenilen Tolga Gümüşay’ın kareli öyküleri arasından özenle seçilmiş bir koleksiyon olan Genç Kareli Öyküler Altın Kitaplar etiketiyle tüm kitapçılarda. Yazar, önce fotoğraf kareleriyle karşımıza çıkıyor, sonra da çarpıcı öyküleriyle okurun ruhunda derin izler bırakıyor.
Tolga Gümüşay
Yazar: Tolga Gümüşay
Yayınevi: Altın Kitaplar
Türü: Öykü
Baskı yılı: 2018
Dili: Türkçe
Syf:144
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