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Genç kız 11 gün sonra evleneceği nişanlısını öldürdü

İstanbul Esenyurt'ta genç kız 11 gün sonra evleneceği nişanlısını tartışma yaşadıktan sonra bıçaklayarak öldürdü.

04.07.2017 - 22:24
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Esenyurt'ta dün meydana gelen olayda, yaklaşık 1,5 yıldır nişanlı olan Ayşenur Y. ile Ayberk Kahveci bir evde biraraya geldi.  Ancak ikili arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

MUTFAK BIÇAĞIYLA YARALADI

Polis soruşturmasına göre kavga sırasında mutfak bıçağı ile yaralanan Ayberk Kahveci, kendisini yaralayan nişanlısı tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Ayberk Kahveci kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kız 11 gün sonra evleneceği nişanlısını öldürdü

GÖZALTINA ALINDI

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın faili olduğu iddasıyla Ayşenur Y.'yi gözaltına aldı. Poliste verdiği ifadesinde aralarında çıkan kavga sonucu nişanlısı tarafından darp edildiğini söyleyen şüpheli, kendisini korumak için mutfaktan aldığı bıçağı koluna doğru rastgele salladığını anlattı.

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Ayşenur Y. pişman olduğunu söylerken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Ayşenur Y. ile Kahveci'nin 15 Temmuz 2017 tarihinde de düğünlerinin olacağı öğrenildi.

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