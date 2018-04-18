Genç kız aşkını kanıtlamak için intihar etti

16 Nisan günü Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda gezen üç genç kız, Seyhan Baraj Gölü’nde hareketsiz yatan bir genç kız görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine polis ile birlikte sağlık görevlileri geldi. Sudan çıkartılan cesedin İbn-i Sina Kız Sağlık Meslek Lisesi 11. sınıf öğrencisi Gülcan Kırcılı’ya (18) ait olduğu tespit edildi.

POLİS ARAŞTIRMA YAPTI

Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan genç kızın cenazesi toprağa verildi. Polis yaptığı araştırma sonucunda lise öğrencisi kızın intihar ettiğini tespit etti.

ERKEK ARKADAŞI İFADE VERDİ

Olay yerinde bulunan telefondan yola çıkan polis, Gülcan Kırcılı’nın erkek arkadaşı Y.A.’ya ulaştı. Mobil A.Ş. Ticaret Meslek Lisesini açıktan okuyan 12. sınıf öğrencisi Y.A.’nın polise verdiği ifadede, Gülay Kırcılı ile 9 aydır arkadaş olduklarını belirterek, "Olaydan 2 gün önce kendisinden ayrılmak ve görüşmek istemediğimi söyledim. Ayrılmak istemediğine dair mesajlar attı. Olay günü sabahı ‘Sana olan sevgimi kanıtlamak için canıma kıyarım’ mesajı attı. Kendisine böyle bir şey yapmamasını söyledim. Hatta buna ihtimal vermiyordum. Beni kazanmak için numara yaptığını sandım. Polisler intihar etiğini söyleyince çok üzüldüm. Böyle olmamalıydı." dediği öğrenildi.