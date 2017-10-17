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Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Konya'da narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan 25 yaşındaki Tuğçe Z.'nin üzerinde bin adet extacy hap ele geçirildi.

17.10.2017 - 00:49
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Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi'nde üniversite öğrencilerin yoğun olduğu Bosna Hersek Mahallesi'nde şüphelendikleri Tuğçe Z.'yi durdurdu.

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Polis, yaptığı aramada genç kadının sırt çantasındaki şampuan kutusu içerisinde ve iç çamaşıra gizlenmiş bin adet extacy hap yakaladı.

SATMAK İÇİN KONYA'YA GELMİŞ

Gözaltına alınan Tuğçe Z.'nin ifadesinde, "Hapları 4 bin 500 lira karşılığında İstanbul'dan aldım. 10 bin lira karşılığında anlaştığım tanımadığım bir kişiye satmak için Konya'ya geldim" dediği öğrenildi. Polisteki işlemleri süren Tuğçe Z.'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı


Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

Genç kız iç çamaşırında uyuşturucu hap ile yakalandı

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