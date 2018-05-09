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Genç kız intihar notu bırakıp 13. kattan atladı

Adana'da bir genç kız, iddiaya göre intihar mektubu bırakıp, 13'üncü kattan atlayarak hayatına son verdi.

İHA | 09.05.2018 - 04:18..
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Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi 7592 sokakta meydana gelen olayda, bir süredir psikolojik bunalımda olan 15 yaşındaki Asude K. ailesine, "İnşallah ölürüm, sakat kalıp size muhtaç olmam" notunu yazdı. Asude K. notu yazdıktan sonra odasının penceresinden aşağı atladı. Durumu gören apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Genç kız intihar notu bırakıp 13. kattan atladı

HASTANEDE KURTARILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı özel bir hastaneye kaldırdı. Asude K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızdan ise geriye düştüğü yerde bulunan fuları kaldı. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kız intihar notu bırakıp 13. kattan atladı VİDEO

Genç kız intihar notu bırakıp 13. kattan atladı

Genç kız intihar notu bırakıp 13. kattan atladı

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