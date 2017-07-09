Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı

Olay, geçen cuma günü saat 02.00 sıralarında, Aşağı Güllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Selendi'deki bir özel rehabilitasyon merkezinin sahibi Özcan Ç.(40) ve merkezin müdürü Hatice S.(26), yanlarına hizmetli F.B.'lyi de alarak Uşak'a gitti. Uşak'tan Manisa'ya dönüşte Özcan Ç., hizmetli F.B.'yi evine bıraktı, Hatice S.'yi evine bırakmak üzere yola çıktı. Araç şehir merkezindeki Aşağı Güllüce Mahallesi'ne doğru giderken Hatice S. iddiaya göre otomobilden atlayıp yaralandı.

ARACINDAN ATLAYAN KIZI HASTANENİN KAPISINDA BIRAKTI

Olay sonrası iddiaya göre Özcan Ç. ağır yaralı Hatice S.'yi otomobile alıp Selendi Devlet Hastanesi kapısına bıraktı. Durumu ağır olan Hatice S., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.





Hatice S.'nin henüz ifadesi alınmazken jandarma tarafından gözaltına alınan Özcan Ç. ifadesinde, "Hatice'yi evine bırakmak isterken otomobilin kapısını bir anda açıp dışarı atladı" dedi. Yapılan incelemede Hatice S.'nin araçtan atladığı yerin, evinden farklı bir güzergahta olduğu belirlendi. Jandarmada ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan Ç. tutuklandı.



Nişanlı olduğu öğrenilen Hatice S.'nin yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.