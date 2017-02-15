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Genç kız sevgililer gününde Atatürk büstüne çiçek koydu

Aydın Nazilli'de üniversite öğrencisi genç kız, yıllarca kuruttuğu çiçeği Sevgililer Günü'nde Atatürk büstüne koydu.

15.02.2017 - 10:37
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Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3. Sınıf Öğrencisi Eliz Ece Aydemir, Atatürk sevgisini dile getirdiği ve verdiği mesajla sadece kadın erkek sevgisini değil manevi sevginin de bugün hatırlanması gerektiğini ifade ettiği ilginç olayı sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında yayınladı.

"ATATÜRK'Ü ÇOK SEVİYORUM"

Aydemir, “Bugün sevgililerin, sevgi sahibi olanların günü. Ben de Atatürk’ü tıpkı milyonlar gibi çok seviyorum. Bugünü illa çiftler mi kutlayacak” dedi.

Genç kız sevgililer gününde Atatürk büstüne çiçek koydu

ATAMIN SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜ KUTLADIM

Nazilli İstasyon Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde özçekimle çektiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesindeki hesabında paylaşan ve bir açıklama yapan Eliz Ece Aydemir; “Sevgililer günün kutlu olsun Atam. Kelimeye birde şu açıdan bakalım. Bugün "Sergililerin, sevgi sahibi olanların günü. Bugünü illa çiftler mi kutlayacak. Bende Atamı seviyorum, tıpkı milyonlar gibi. O benim ışığım, yol göstericim. Ve ben Atam için yeni bir çiçek almak istemedim bugün. Benim çiçeklerim çok değerlidir . Hepsini tek tek kurutur saklarım. Çiçeklerimden birinin bir yaprağına zarar gelsin, kahrımdan ölürüm. Ama ben bugün yeni bir çiçek almak yerine, çok değer verdiğim kuruttuğum çiçeklerimden birini verdim. O çiçeklerimi Atamdan başka kimse için yerinden çıkarmam. Seni seviyorum Atam. Seni milyonlar hala seviyor. Sevgililer Günün kutlu olsun” dedi.

Genç kız sevgililer gününde Atatürk büstüne çiçek koydu

Genç kız sevgililer gününde Atatürk büstüne çiçek koydu





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