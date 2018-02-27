taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.832
USD
3,8066
EURO
4,6606
ALTIN
161,27
PETR
66,4700

Genç kız sinir krizi geçirdi evi yaktı

Gaziantep'te bunalıma giren genç kız, evi ateşe verdi. Demir kapıyı kırmaya çalışan ekipler, merdivenle eve çıkararak genç kızı kurtardı.

İHA | 27.02.2018 - 21:11..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Mithatpaşa Mahallesi Halil İbrahim Sokak’ta 2 katlı evin üst katında annesi S.T. ile birlikte yaşayan E.T., annesinin evde olmadığı saatte girdiği bunalım sonucu sinir krizi geçirerek, oturduğu evi ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale etmek ve genç kızı kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

İTFAİYE KIZI KURTARDI

Önce kilitli olan demir kapıyı açmaya çalışan ekipler, balyoz ve kesme makasla çabalarına rağmen başarılı olamadı. Ekipler, buldukları merdiven yardımıyla eve girerek, demir kapının kilidini spiral ile kesti. Evdeki yangına müdahale eden ekipler, yaralandığı tespit edilen genç kızı dışarı çıkarmayı başardı.

Genç kız sinir krizi geçirdi evi yaktı

TEDAVİYE ALINDI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.T., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, genç kızın kardeşi A.T.’nin 3 ay önce intihar ettiği, babası R.T.’nin ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Olay yerinde güvenlik tedbiri alan polis ile itfaiye ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Genç kız sinir krizi geçirdi evi yaktı

Genç kız sinir krizi geçirdi evi yaktı

Genç kız sinir krizi geçirdi evi yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan terörist öldürüldü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Amanos Dağları'ndan sızmaya çalışan bir terörist ölü ele geçirildi.
Hulusi Akar, şehit ailesini ziyaret etti
Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın Ankara'da yaşayan baba ocağına gitti.
Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı
300 jandarmanın katıldığı uyuşturucu madde operasyonunda bir miktar esrar, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi.
İnsansız iş makineleri Afrin'de
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki harekatı başarılı bir şekilde yürütürken, şehir merkezi kuşatması için çalışmalarına hız verdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

Vanlı askerin hudut tekmili hayran bıraktı

173
Salih Müslim serbest

Salih Müslim serbest

788
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

190
Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

Bülent Arınç, Erbakan'ı andı

84
Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

Prag'da Salih Müslim tiyatrosu

339
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde format değişti

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde format değişti

54
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

221
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM