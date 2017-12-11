Genç kıza tekme tokat dayak kamerada

Bahçelievler'in Çobançeşme mahallesinde yaşanan olayda, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle çevredekilere aldırış etmeden aracın içinde bulunan genç kızı tekme tokat dövmeye başladı.

BOĞAZINI SIKTI

Önce kadına tekme atan kişi daha sonra boğazını sıkarak bağırmasını engellemeye çalıştı. Dikkat çekmemek için arabanın içinde dövdüğü kızın çığlıklarını kimse duymadı.

GENÇ KIZ AĞLAYARAK ARAÇTAN İNDİ

Yanından geçen arabalara dahi aldırmayan şahıs, dakikalarca genç kızı darp etti. Genç kız aldığı sert darbeler nedeniyle acı içinde defalarca çığlık attı. Ağlayarak araçtan inen kadın ise kendisini darp eden gençle konuşmaya çalıştı.

KAMERAYI GÖRÜNCE KAÇTI

Arabanın içinde tekme ve yumruklara maruz kalan kadının burnunun kanadığı görüldü. Daha sonra kamerayı fark eden adam, kızı da araca bindirerek oradan hızla uzaklaştı.

Kadına şiddetin bu son örneği kameralara da saniye saniye yansıdı.

Genç kıza tekme tokat dayak- VİDEO