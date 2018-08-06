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Genç kızı kurtarmaya çalışırken kendileri boğulacaktı

Samsun'da, boğulma tehlikesi geçiren genç kızı kurtarmak isteyen 2 kişi akıntıya kapıldı. İki kişiden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DHA | 06.08.2018 - 07:37..
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Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahil yolu üzerinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren genç kıza yardım etmek isteyen İsmet Menteş ve Samet Kenan (27), suda bir anda gözden kayboldu.

Çevredekiler ile ihbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait cankurtaran, boğulma tehlikesi geçiren genç kız ile Menteş ve Kenan’ı denizden çıkarttılar.

Genç kızı kurtarmaya çalışırken kendileri boğulacaktı

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Genç kız ve İsmet Menteş ayakta tedavi olurken, Samet Kenan 112 sağlık ekibi tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Menteş’in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

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