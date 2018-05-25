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Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

Batman'da yaşayan 3 genç kız, "arkamızdan konuşuyor" dedikleri kişinin çalıştığı yeri bastı.

İHA | 25.05.2018 - 00:11..
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Arkalarından konuştuğunu ileri sürdükleri arkadaşının çalıştığı yere giden 3 genç kız, bıçakla tehdit etti. Köşeye sıkıştırdıkları genç kızı döven 3 kişi gözaltına alındı.

Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİ EMNİYETİ HAREKETE GEÇİRDİ

Kız arkadaşlarını döven, tehdit ve küfredip, kıyafetlerini çıkarmaya çalışıp, özür diletmeye zorlayan saldırganlar, o anları da kameraya kaydedip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İş yeri basılan İ.D.’ye ulaşan polis, ifadesini aldı. İ.D., ifadesinde, kızlardan şikayetçi olduğunu belirterek, isim bilgilerini paylaştı. Bunun üzerine saldırgan kızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı.

Saldırgan kızların, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

Genç kızlar Batman'da iş yeri bastı

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