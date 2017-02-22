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Genç mucidin su tasarrufu sağlayan icadı

Ordu'da yaşayan lise mezunu Kadir Kaya, musluğa taktığı bir aparatla yüzde 85 su tasarrufu sağladı.

22.02.2017 - 09:40
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tasarruf

Ordu'nun Ünye ilçesinde lise mezunu olan ve halen üniversite sınavlarına hazırlanan 19 yaşındaki Kadir Kaya, ilginç bir keşif yaptı.

SU TASARRUFU SAĞLIYOR

Türkiye Patent Enstitüsü tarafından da onaylanan ve patent alan gencin keşfi olan ve muslukta suyun boşa akmasını engelleyen çubuklu aparat ile büyük bir su tasarrufu sağlanıyor.

"YATIRIMCI ARIYORUM"

Genç kaşif Kadir Kaya, “Musluk başında traş olma, el sabunlama, diş fırçalama sırasında su boşa akıyor. Hatta suyun boşa akmasını engellemek için elektriğe bağlı düzenekler kullanılıyor. Ancak patentini aldığımız bu çubuklu aparat, musluğa takıldığında su boşa akmıyor. Çubuğu yana çektiğinizde su akıyor, bıraktığınızda su akışı otomatik olarak duruyor. Takıldığı muslukta yüzde 85 oranında su tasarrufu sağlayan bu aparat kombili evlerde büyük enerji tasarrufu da sağlıyor. Aynı zamanda su bataryasının da ömrünü uzatıyor. Bu aparatın üretilmesi için bir yatırımcı arıyorum” dedi.

Genç mucidin su tasarrufu sağlayan icadı VİDEO

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