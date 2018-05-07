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Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti

Zehirlendikten sonra gittiği hastanede tedavisi yapılıp taburcu edilen 26 yaşındaki üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu hayatını kaybetti.

DHA | 07.05.2018 - 04:18..
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Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu, İzmit'te bir lokontada yemek yedi. Yediği tavuk pilavın kendisine dokunması sonrası hastaneye giden genç, tedavisi sonrasında yaşamını yitirdi.

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti


TABURCU OLDUKTAN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğrenim gören Hayrettin Ömeroğlu, dün akşam kusma ve bulantı şikayetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Şehir merkezinde bulunan bir restoranda tavuklu pilav yediğini söyleyen Ömeroğlu, hastanede serum tedavisi uygulandıktan sonra taburcu edildi. Ömeroğlu, gece tekrar fenalaşınca arkadaşları 01.30 sıralarında 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Eve gelen sağlık ekibi, Ömeroğlu'nu hastaneye götürürken, yolda kalbi durdu.

Kocaeli Devlet Hastanesi'ne getirilen Ömeroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömeroğlu'nun kesin ölüm nedeni otopsi sonrasında belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç öğrenci taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti


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