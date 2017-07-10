taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6144
EURO
4,1230
ALTIN
140,73
PETR
47,0500

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Adana'da 22 yaşındaki Cumali Sığırcı, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu.

10.07.2017 - 09:06
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Saat 06.30 sıralarında merkez Yüreğir İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki Kuva-i Milliye Parkı Seyhan Nehri kıyısında sabaha karşı arkadaşı Bilal Sezek ile parka gelen Cumali Sığırcı, iddiaya göre birlikte alkol aldı.

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

SERİNLEMEK İÇİN ATLADI

Daha sonra serinlemek için nehre atlayan Sığırcı, birden gözden kayboldu. Arkadaşını kurtarmak için suya atlayan Sezek de akıntıya kapılıp sürüklenmeye başladı.

Suda birinin çırpındığını gören vatandaşlar, nehre girerek Sezek'ı kurtardı. Sezek'in vatandaşlara arkadaşının suda kaybolduğunu söylemesi üzerine durum polise ve itfaiyeye bildirildi. Sualtı polislerinin ve itfaiye erlerinin arama çalışmasına bir vatandaş da kayığıyla destek verdi.

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

ARKADAŞI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ekiplerin arama çalışmasını endişeyle izleyen Sezek "Yapma Cumali. Benim kardeşim de burada boğuldu, sen de gitme Cumali" diyerek ağladı. Yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda Sığırcı'nın cesedi, suya girdiği yerden yaklaşık 100 metre uzakta bulundu. Vatandaşların yardımıyla sudan çıkartılan Sığırcı'nın cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu



Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

Genç, serinlemek için girdiği Seyhan Nehri'nde boğuldu

İlginizi Çekebilir
Fatih'te şafak vakti uyuşturucu operasyonu
İstanbul Fatih'te polis ekipleri iki ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 17 yaralı
Karaman'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün, virajı alamayıp takla atması sonucu 17 kişi yaralandı.
Kavgayı ayırmak isteyen polis bacağından bıçaklandı
İstanbul Sancaktepe'de iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru bacağından bıçaklandı.
Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 16 yaralı
İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Orhangazi-Karsak gişeleri yakınlarında iki otobüsün yolcularının arasına hafif ticari araç daldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren oldu

0
Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

Binali Yıldırım 3. Havalimanı'nın avantajını anlattı

31
Koray Çalışkan gözaltına alındı

Koray Çalışkan gözaltına alındı

43
Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı'ndan Sakarya'daki olaya sert tepki

69
FETÖ'cü danışman, Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış

FETÖ'cü danışman, Berberoğlu ile 250 görüşme yapmış

80
Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

Rafet El Roman: Cinsellik yoksa ilişkide durmam

45
Venezuela'da gösteriler devam ediyor

Venezuela'da gösteriler devam ediyor

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM