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Genç sevgilileri motosiklet kazası ayırdı

Motosiklet sürücüsü Mesut Battal, kız arkadaşıyla birlikte İzmir-Bursa yolunda ilerlerken kamyona çarparak kaza yaptı.

25.07.2017 - 16:58
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İzmir-Bursa karayolunda motosiklet kamyonete çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü 20 yaşındaki Mesut Battal yaralanırken, aynı yaştaki kız arkadaşı Zehra Mutlu yaşamını yitirdi.

Genç sevgilileri motosiklet kazası ayırdı

HATALI SOLLAMA YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Manisa Alaşehir'de oturan Mesut Battal, Balıkesir'de bulunan kız arkadaşı Zehra Mutlu ile birlikte motosikletiyle Bursa'ya gelmek için yola çıktı. İzmir- Bursa karayolu 50'inci kilometresi Karacabey ilçesi yakınlarında iddiaya göre, hatalı sollama yapan motosiklet sürücüsü Mesut Battal, önünde seyreden Ali Osman Aydoğan’ın kullandığı kapalı kasa kamyonete yandan çarptı. Refüjde bulunan bariyerlere de çarpan motosikletin sürücüsü hafif, kız arkadaşı ise ağır yaralandı.

Genç sevgilileri motosiklet kazası ayırdı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekipleri tarafından duran kalbi çalıştırılıp, Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız buradaki bütün çabalara rağmen hayatını kaybetti. Sürücü Battal'ın tedavisi sürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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