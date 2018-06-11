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Genç üniversitelinin İzmir’den ABD’ye uzanan başarısı

Eylül Akbörü, Türkiye genelinde az sayıda öğrencinin arasına girerek Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu almaya hak kazandı.

İHA | 11.06.2018 - 09:51..
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Eylül Akbörü, Annandale Virginia’daki Northern Virginia Community Kolej’de, bir akademik yıl boyunca sosyal medya ve pazarlama eğitimi alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018-2019 akademik yılında ülkede eğitim almak isteyen meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik sağladığı Fulbright Eğitim Komisyonu Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu için başvuran Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencisi Eylül Akbörü, kazanan az sayıdaki öğrenci arasında yer almayı başardı.

KATILIM SERTİFİKASI VERİLİYOR

Burs kapsamında ABD’ye giden katılımcıların, kendi alanlarındaki teknik bilgilerini, liderlik becerilerini ve İngilizce yeterliklerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Program aynı zamanda profesyonel staj, alan çalışması ve toplumla etkileşim imkanı da tanıyor. Program bitiminde bursiyerlere katılım sertifikası veriliyor.

Genç üniversitelinin İzmir’den ABD’ye uzanan başarısı

İKİ ALANDA EĞİTİM ALACAK

Eylül Akbörü, gelecek ay başlayacağı Annandale Virginia’daki Northern Virginia Community Kolejde, bir akademik yıl boyunca sosyal medya ve pazarlama eğitimi alacak. Bursu kazanmanın sevincini yaşadığını belirten Eylül Akbörü, hayallerini gerçekleştirmek için büyük bir adım attığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Eylül Akbörü, "Çok heyecanlı ve meraklıyım, hayatımdaki dönüm noktam olacağına inanıyorum. Ailemi, arkadaşlarımı ve sevdiklerimi kısa süreliğine de olsa bırakma düşüncesi beni korkutan tek şey olsa da Amerika’da geçireceğim her saniyeye değeceğine eminim" diye konuştu.

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