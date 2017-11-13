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Genç yazar Merthan Demir'in Altın Kurallar Kitabı

Genç yazarlardan olan Merthan Demir'in Altın Kurallar Kitabı 1 ve 2 serisi genç okurların gözdelerinden.

13.11.2017 - 13:18
  1. Haberler
  2. Kitap

Altın Kurallar Kitabı 1. ve Altın Kurallar Kitabı 2. kitaplarıyla iyi bir çıkış yakalayan Demir; ilk kitapları olmasına rağmen başarılı bir iş çıkarttığını söyleyebilirim. Hayatımızı belli kurallar çerçevesinde yaşayarak ona göre davranış biçimlerimizi de belirleriz. Merthan Demir bütün bu altın kuralları iki kitap altında toplayarak okurlarına kılavuzluk ediyor.

Yayımlandığında büyük bir okur kitlesine ulaşan Merthan Demir'e bu uzun soluklu yolculukta başarılar dileriz.

ALTIN KURALLAR KİTABI - 1

Genç yazar Merthan Demir'in Altın Kurallar Kitabı

Birinci kitapta toplam 300 altın kuralın yer aldığı kitaptan birkaç önemli kuralı paylaşalım;

KURAL: 1 Cana yakın ol ama canı yakan olma

KURAL: 2 Tespih koptuktan sonra ipte kalan tanelerin ne kadar önemi yoksa; yıpranmış bir aşktan geride kalan duygularında o denli önemi yoktur. Tespih taneleri yeni bir ipe dizilmeli, kalbindeki duygularda yeni bir sayfaya yazılmalıdır. Öyleyse yeni bir sayfa aç ve yazmaya başla.

KURAL: 3 Kahrını çekmeyecek adamlarla mutluluğunu paylaşma!

KURAL: 4 Cehennemin olduğuna şükret ve intikamı öbür tarfa bırak! Bu dünya sana yapılanların karşılığını ödetecek kadar adil değil!

KURAL : 5 Farkındalık oluşturmak için farklı değil, farkında olmak gerekir. Gözlerini aç, çevreni izle ve fark et!

ALTIN KURALLAR KİTABI - 2

Genç yazar Merthan Demir'in Altın Kurallar Kitabı

Merthan Demir ikinci kitabında ise 200 altın kuralı okurlarına sunuyor.

KURAL: 1 İçinde doğuştan gelen bir ışık var; içinde bulunduğun sistemin, çevrendikilerin ya da herhangi birinin içindeki ışığı söndürmesine müsaade etme. Seni parlamaktan mahrum bırakmak isteyecek insanlar olsa da, parla!

KURAL: 2 Kendin olduğundan farklı gösterip gösteriş ulsulü yaşarsan, seni olduğun gibi değil de gösterdiğin gibi kabul edecek insanlar bulursun. seni olduğun gibi kabul edecek insanla ol, yani kendin ol!

KURAL: 3 Senden alınanların karşılığını  ödetecek kadar adil bir dünyada yaşamadığının farkına varıp hesabını ahrete bırak! Kanuni Sultan Süleyman'a kalmayan bu dünya kimseye kalmadı, kalmaz unutma!

KURAL: 4 Mum gibi doğrularla kavak gibi doğruları ayırt etmek lazım. Mum ışık vermek için erir. kavak gölge vermemek için uzar.

KURAL: 5 Sadakat, sadece erkek ile kadın arasındaki şeylerle ölçülemez. Sadakat, insan yaşamının her döneminde tüm canlılar ve olaylar için olmazsa olmazdır. sahibi tarafından büyütülüp yetiştirilen bir hayvanın sahibine olan sadakati, tüm insanlığa hayatın her noktasında örnek teşkil eder.

Hayatınıza yön verecek, sizi düşünmeye sevk edecek Altın Kurallar Kitabı 1 ve 2 size farklı bir hayatın mümkün olabileceğini gösteriyor.

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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