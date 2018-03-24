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Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Orhan Gencebay, kendisinin ayrım yaptığı ile ilgili iddialara sert bir şekilde cevap verdi.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 10:34..
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Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Orhan Gencebay, Cnntürk'te Hakan Çelik'in sunduğu 'Hafta Sonu' programına katılarak önemli konulara açıklık getirdi.

"İNSANLAR ARASINDA AYRIM YAPILAMAZ"

Hakan Çelik'İn kime kırgınsınız sorusu üzerine içini döken Gencebay, Alevi- Sunni konusuna da değindi.

Gencebay, "İnsanlar arasında ayrım yapılamaz. Biz halk müziğinde bu kültürle büyüdük. Bana 6-7 yaşlarında en büyük ilhamı Veysel babamız vermiştir. Alevidir, onurumuz gururumuzdur. Alevilik kültürü Türklüğün özünde vardır. Alevilik ve Sunnilik ayrımı yapılamaz. Bana böyle biz sözü söyleyen beni hiç tanımıyor. Kesinlikle art niyetlidir. Böyle bir şey olabilir mi? Kasten muhtelif yerlerde söyleniyor." dedi.

Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm VİDEO

"ÖLÜRÜM DAHA İYİ"

Ayrıca Gencebay bu tarz söylemlerle ülkeyi ayırmaya çalışanların olduğunu ve kendisinin de bu olaya alet edilmek istendiğini belirterek, "Allah korusun. Ben böyle olacağına ölürüm daha iyi. Böyle şey olur mu? Ben değerlerime sahip çıkan bir insanım. Ülkemizin birliği bütünlüğü için bizim hep birlikte olmamız lazım." diye konuştu.

Gencebay: Alevi- Sunni ayrımına alet olacağıma ölürüm

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