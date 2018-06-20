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Genç kızın intihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

Eskişehir'de psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Gülten U., 4 katlı inşaatın çatısına çıkara intihara kalkıştı.

DHA | 20.06.2018 - 23:23..
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Erenköy Mahallesi Kırsal sokakta meydana gelen olayda, inşaat halindeki 4 katlı binanın çatısında Gülten U.'yu(22) görenler, durumu polisi bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Genç kızın intihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

PSİKOLOG İKNAYA ÇALIŞTI

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri inşaatın önüne şişme branda açtı, polisler de çatıya çıkıp genç kızı ikna etmek istedi. Gülten U.  polisleri yanına yaklaştırmayınca olay yerine psikolog getirildi. Psikolog kadın ile genç kızın yakınları çatıya çıkıp ikna çabalarına başladı.

Genç kızın intihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

İNŞAATIN KARŞISINDA ÇEKİRDEK YİYEREK İZLEDİLER

Zaman zaman çatının uç kısmındaki tahtanın üzerinde duran genç kızı görenlerin yüreği ağzına gelirken bazı vatandaşlar ise inşaatın karşısında yerde oturup çekirdek çitleyerek yaşananları izledi.

Genç kızın intihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

ÇABALAR SONUÇ VERDİ

Daha önce de bir kaç kez intihar girişiminde bulunduğu belirtilen Gülten U., psikologun çabaları sonucunda intiharından vazgeçti. Çatıdan indirilen Gülten U., ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Genç kızın intihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

Genç kızın intihar girişimini çekirdek yiyerek izlediler

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