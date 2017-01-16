Gençler 1,5 kilo altın çalan hırsızı yakaladı

Sinanbey Mahallesi’nde kuyumculuk yapan Suriye uyruklu 56 yaşındaki Beşir Refaei, akşam saatlerinde 1.5 kilogram altını çantasına koyup, iş yerini kapattıktan sonra evine gitmek üzere yola çıktı.

Yaya olarak evine yürüyen Suriyeli kuyumcuyu takip eden iki Suriyeli hırsız, Süleymaniye Mahallesi’nde kuyumcunun çantasını alıp kaçmaya başladı. Kuyumcunun imdat sesini duyan çevredeki gençler, hırsızların peşine düştü.

Gençler ile hırsızlar arasındaki nefes kesen kovalamaca yaşandı. Çantayı çalan hırsızlardan biri mahallenin gençleri tarafından yakalandı.

ARABAYA KİLİTLEDİLER

Çaldığı altın dolu çantayla birlikte gençler tarafından yakalanan zanlı Sefik Meshmeshtin, kaçmaması için park halindeki bir araca kilitlendi. Durumu 155’e bildiren gençler, yakaladıkları zanlıyı gelen emniyet ekiplerine teslim etti.

Olayı anlatan gençlerden Serhat Yiğit, "Biz evimize giderken imdat sesi duyduk. Kuyumcunun altın dolu çantasını çalmışlar. Arkadaşlarla birlikte hırsızların peşine düştük ve birini yakaladık" dedi.

Altınlarına kavuşan Beşir Refaei, gençlere teşekkür etti. Çantanın içinde 1.5 kilogram altın bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, şahıs gözaltına alınırken, emniyet ekipleri Hasan Ali H. ismindeki diğer zanlıyı arıyor.

