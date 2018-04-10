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Gençler dikkat: Parkinson olabilirsiniz

Parkinson hastalığı artık gençlerde de görülebiliyor. Konuyla ilgili bilgilendirme yapan uzmanlar, "Kronikleşen depresyon, kabızlık, koku almada sorun yaşamak hastalığın öncül bulgusu olabilir" diyor.

DHA | 10.04.2018 - 15:05..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Parkinson hastalığı artık gençlerde de görülebiliyor. Hastalık belirtisinin sadece titreme olmadığı, aynı zamanda kronikleşen depresyon, kabızlık, koku almada sorun yaşama gibi öncül bulgularla kendisini gösterebildiği belirtiliyor.

Gençler dikkat: Parkinson olabilirsiniz

KASILMALAR YA DA DURUŞ BOZULUKLARI

Özellikle 60 yaş üzeri erkeklerde görülen parkinson artık gençler için de bir tehdit. Özellikle 20-40 yaş grubundaki bireylerde “Genç Yaş Parkinson’u” görülmesi mümkün. Formları biraz klasik parkinsona göre farklı olabiliyor. 60 yaş üzeri klasik parkinson titreme ağırlıklıyken, genç yaş parkinsonda kasılmalar ya da duruş bozuklukları ile ortaya çıkabiliyor.

Gençler dikkat: Parkinson olabilirsiniz

EN ÖNEMLİ BULGUSU HAREKETLERDE YAVAŞLAMA

Özellikle gençlerde titreme şeklinde kendini göstermeyen parkinsonun farklı öncülleri olabiliyor. Duygu durum bozukluğu, uzun süren kabızlık, koku almada zayıflık, denge bozukluğu gibi sorunların kronikleşmesi halinde mutlaka nörolojik muayene gerekiyor. Bunlar parkinson hastalığının öncül habercisi olabiliyor. Tüm parkinson vakalarında titreme olmayabiliyor ancak bu hastalığın olmazsa olmaz bulgusu hareketlerde yavaşlama olarak belirtiliyor. Harekete başlamada zorluk, harekete başladıktan sonra durmada zorlanma gibi reaksiyonlar görülebiliyor.

Gençler dikkat: Parkinson olabilirsiniz

CERRAHİ TEDAVİDE DÜNYA İLE YARIŞIYORUZ

Türkiye’de hastalığın artma hızı dünya geneline neredeyse eş değer. Türkiye’de 100 binin üzerinde parkinson hastası olduğu tahmin ediliyor. Parkinson, 200 yılı aşkın bir süredir bilinen bir hastalık ve son 20 yıldır ilaçla tedaviye cerrahi tedavi de eklenmiş durumda. Uzmanlara göre ise tedavilerde başarı oranı gayet yüksek. Öte yandan cerrahi operasyonlardan elde edilen sonuçların, dünya standartları düzeyinde olduğu da verilen bilgiler arasında.

ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK DEĞİL

Parkinsonun henüz önlenebilir bir hastalık olmadığı belirten uzmanlar, "Bazı araştırmalar, parkinsonun oluşumuna neden olan faktörlerin önceden bazı analizlerle görülebileceğini ortaya koydu. Bunlar henüz deneysel aşamada, moleküler çalışmalar” diyor.

Gençler dikkat: Parkinson olabilirsiniz

TARIM İLAÇLARI NEDEN OLABİLİR

Yapılan son çalışmalarla parkinsona neden olan bir genetik altyapı olduğunun belirlendiğini söyleyen uzmanlar, “Parkinsona neden olan genetik mutasyonlar, yani DNA’mızda kalıtsal olarak bir takım faktörlerde gen mutasyonu ortaya konuldu. Ama illa bu gendeki hatalar parkinsona neden olacak diye bir şey yok” bilgilerini paylaşıyor.

Gençler dikkat: Parkinson olabilirsiniz

KAHVE VE ÇAY KORUYUCU OLABİLİR

Günde, 2 fincan Türk Kahvesi ya da işlem görmemiş çekirdek kahve içmenin parkinsona yakalanmada kısmi bir koruyuculuk sağlayabileceği öğrenildi.

ÖLÜMCÜL KOMPLİKASYON RİSKİ VAR

Parkinsonun tedavi edilmediği taktirde ömrü kısaltabilen komplikasyonlara neden olabileceği vurgulanıyor.

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