Gençler Sarıkamış ruhunu 'Evlat' uygulamasıyla hissedecek

Türkiye'de 18-30 yaş arası akıllı telefon kullanım oranının yüzde 50’lerin üzerine çıktığı gerçeğinden hareketle Gençlik ve Spor Bakanlığı, projelerini ve faaliyetlerini gençlere internet ortamından ve mobil uygulamalarla ulaştırmayı hedefliyor.

SARIKAMIŞ İÇİN MOBİL UYGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ’Gençlik Şühedanın İzinde’ sloganıyla başta Sarıkamış olmak üzere tüm yurtta organize ettiği "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" için “EVLAT” adında mobil uygulama hazırladı.

SARIKAMIŞ'LA İLGİLİ HER ŞEY UYGULAMADA

Akıllı telefon kullanan vatandaşların ücretsiz şekilde faydalanabileceği uygulamada Sarıkamış Harekatı ile ilgili tarihi bilgilere, düzenlenecek etkinliklere ve Sarıkamış için hazırlanan belgesele de kolay bir şekilde ulaşılabilecek. Kullanıcılar uygulama üzerinden ayrıca “Ecdat İçin Paylaş” sayfasına girerek çektikleri fotoğrafları ve düşüncelerini hızlı bir şekilde paylaşabilecek.

DETAYLAR WEB SİTEDE

Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü için “Evlat” adında bir mobil uygulama geliştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, organizasyona dair tüm detaylara ulaşılabilmesi için, “www. sarikamisiunutma.gov.tr” isimli internet sitesini yayınladı.