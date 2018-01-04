taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.674
USD
3,7564
EURO
4,5419
ALTIN
158,78
PETR
67,6800

Gençler Sarıkamış ruhunu 'Evlat' uygulamasıyla hissedecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Evlat" adında geliştirdiği mobil uygulama ile Sarıkamış ruhunu gençlere en iyi şekilde aktaracak.

Haber Merkezi | 04.01.2018 - 18:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye'de 18-30 yaş arası akıllı telefon kullanım oranının yüzde 50’lerin üzerine çıktığı gerçeğinden hareketle Gençlik ve Spor Bakanlığı, projelerini ve faaliyetlerini gençlere internet ortamından ve mobil uygulamalarla ulaştırmayı hedefliyor.

SARIKAMIŞ İÇİN MOBİL UYGULAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı ’Gençlik Şühedanın İzinde’ sloganıyla başta Sarıkamış olmak üzere tüm yurtta organize ettiği "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" için  “EVLAT” adında mobil uygulama hazırladı.

SARIKAMIŞ'LA İLGİLİ HER ŞEY UYGULAMADA

Akıllı telefon kullanan vatandaşların ücretsiz şekilde faydalanabileceği uygulamada Sarıkamış Harekatı ile ilgili tarihi bilgilere, düzenlenecek etkinliklere ve Sarıkamış için hazırlanan belgesele de kolay bir şekilde ulaşılabilecek. Kullanıcılar uygulama üzerinden ayrıca “Ecdat İçin Paylaş” sayfasına girerek çektikleri fotoğrafları ve düşüncelerini hızlı bir şekilde paylaşabilecek.

DETAYLAR WEB SİTEDE

Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüşü için “Evlat” adında bir mobil uygulama geliştiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, organizasyona dair tüm detaylara ulaşılabilmesi için, “www. sarikamisiunutma.gov.tr” isimli internet sitesini yayınladı.

İlginizi Çekebilir
Erzincan'da PKK operasyonu
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda bulunan 2 sığınak ve 4 depoda, yüklü miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
CHP'den Murat Hazinedar kararına ilk tepki
CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevinden uzaklaştırılması ardından CHP'den tepki geldi: Türkiye'de adalet kalmadı.
Nefes borusuna fasulye kaçan bebeğin ölümünde ihmal iddiası
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, boğazına fasulye taneciği kaçıp götürüldüğü hastanelerde "bir şey yok" denilerek evine gönderilen minik Fatih, hayatını kaybetti.
Ömer Halisdemir davasında ara karar açıklandı
Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davada tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

RTÜK'ten TV8'e çocuk istismarı cezası 1 milyon lira

361
Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

Mehmet Şimşek: Cenk ve Beşiktaş'ı tebrik ederim

115
Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

174
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sarıyer'de seçimler için söz aldı

167
Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

Savcı vekilinden Atilla ve Zarrab hakkında açıklama

155
Cenk Tosun Everton'da

Cenk Tosun Everton'da

95
CHP: İran'ın yanındayız

CHP: İran'ın yanındayız

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM