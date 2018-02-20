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Gençlere özel 'Yeryüzünün Kalbi' kitabı yayımlandı

Özgür Balpınar'ın Genç Timaş'tan raflarda yerini alan 'Yeryüzünün Kalbi'farklı bir okuma sağlıyor.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 18:11..
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Afrika’nın Mbuti Kabilesi’nden Türkiye’ye gelen bir çocuk Bamba. Uzun yolculuğu sonrasında birdenbire kendini ağaçsız ve çiçeksiz, betonların arasında buluyor. Bu ülkede çiçeklerin para karşılığında satıldığını, sebzelerin ve meyvelerin poşetlenip pazarlandığını, ağaçlarınsa şehirlerden çok uzak tepelere dikildiğini üzülerek fark ediyor.

Kendi yaşıtındaki çocuklar, televizyon dedikleri bir kutunun başında, bilgisayar veya oyun konsollarıyla saatlerini harcıyor. Ellerinden düşmeyen telefonları, burunların ucunu dahi görememelerine neden oluyor.

Gençlere özel 'Yeryüzünün Kalbi' kitabı yayımlandı

Bamba bir karar veriyor: Çevresindeki insanlara çoktandır unuttukları, sokakların neşesini, yeşilin kıymetini, hayvanların dostluğunu, paylaşmanın ve sevginin önemini hatırlatacak, farkında olmasalar da bütün güzelliklerin aslında her an onları çevrelediğini gösterecek.

Gençlere özel 'Yeryüzünün Kalbi' kitabı yayımlandı

Yeryüzünün Kalbi’nde gri duvarların bile renklenebileceğini, küçücük anlardan kocaman mutluluklar yaratılabileceğini ve en önemlisi hiçbir ayrım yapmaksızın dünyaya gelen her çocuğun yeryüzünün çocuğu olduğunu öğreniyoruz.

Yazar: Özgür Balpınar

Yayınevi: Genç Timaş

Türü: Düşünce

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 2016

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