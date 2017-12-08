taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.921
USD
3,8386
EURO
4,5178
ALTIN
154,00
PETR
63,2500

Gençlerin enerji içeceği tüketimi her geçen gün artıyor

Türkiye'de yapılan bir araştırmaya göre özellikle üniversitede okuyan gençlerin sınav döneminde enerji içeceği tüketimi yüzde 51'e kadar çıkıyor.

Haber Merkezi | 08.12.2017 - 21:29..
  1. Haberler
  2. Sağlık

Enerji içeceklerinin Türkiye'de 18 yaşının altındakilere satışı yasak. Buna rağmen gençler çok tüketiyor. Giresun Üniversitesi'nin 750 öğrenci ile yaptığı araştırmaya göre ankete göre öğrenciler su dışında en çok yüzde 59'la çay tüketiyor. Çayı alkolsüz gazlı içecekler, kahve ve enerji içecekleri takip ediyor.

SINAV DÖNEMİNDE GENÇLERİN YÜZDE 51'İ TÜKETİYOR

Gençlerin 39,7'si enerji içeceği tüketiyor. Yüzde 22,3'ü ise enerji içeceklerinin zararlı olmadığını düşünüyor. Sınav döneminde enerji içeceklerinin tüketim oranı yüzde 51'e çıkıyor.

Enerji içeceği tüketimi arttı VİDEO

Gençlerin enerji içeceği tüketimi her geçen gün artıyor

İNTİHAR EĞİLİMİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar ise çok tüketilmesi durumunda; kalp çarpıntısı, kişilik değişiklikleri, uyku düzeni bozukluğu görülebiliyor. Hatta intihar eğilimini de artırıyor.

Gençlerin enerji içeceği tüketimi her geçen gün artıyor

İlginizi Çekebilir
Peki siz "Şizandra" meyvesini tanıyor musunuz
Çin tıbbında 5000 yıllık bir süredir mucizevi meyve olarak bilinen Şizandra meyvesi ile tanıştınız mı?
Burun tıkanıklığına son
Op. Dr. Ozan Gökdoğan, havaların soğumaya başladığı bu dönemde artan burun tıkanıklığı sorunu ve tedavisi ile ilgili bilgi verdi.
Tansiyon hastalarına uçak yolculuğu tavsiyeleri
Prof. Dr. Tekin Akpolat, tansiyon hastası olanların uçak yolculuğu yaparken dikkat etmesi gerekenleri söyleyerek, 12 önemli tavsiyede bulundu.
Hayvana şiddet, insana şiddetin habercisi olabilir
Erzincan Orduevinde bir askerin yavru kediye yaptığı akıl almaz işkence ve bu eziyete tepkiler gündemdeki yerini korurken, akademisyenler ise olayın psikolojik ve hukuki boyutlarına dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kudüs'te intifada ateşi

Kudüs'te intifada ateşi

318
Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasına damgasını vurdu

Erdoğan'ın sözleri Yunan medyasına damgasını vurdu

171
Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

Reza Zarrab’a tecavüz davası açan kişinin kimliği

220
Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dış basının ilgi odağı

99
Diyarbakır Kudüs için toplandı

Diyarbakır Kudüs için toplandı

147
Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

Lavrov'un Kudüs cevabı sonrası gazeteci odayı terk etti

31
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Batı Trakya'da

102
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM