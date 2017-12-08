Gençlerin enerji içeceği tüketimi her geçen gün artıyor

Enerji içeceklerinin Türkiye'de 18 yaşının altındakilere satışı yasak. Buna rağmen gençler çok tüketiyor. Giresun Üniversitesi'nin 750 öğrenci ile yaptığı araştırmaya göre ankete göre öğrenciler su dışında en çok yüzde 59'la çay tüketiyor. Çayı alkolsüz gazlı içecekler, kahve ve enerji içecekleri takip ediyor.

SINAV DÖNEMİNDE GENÇLERİN YÜZDE 51'İ TÜKETİYOR

Gençlerin 39,7'si enerji içeceği tüketiyor. Yüzde 22,3'ü ise enerji içeceklerinin zararlı olmadığını düşünüyor. Sınav döneminde enerji içeceklerinin tüketim oranı yüzde 51'e çıkıyor.

Enerji içeceği tüketimi arttı VİDEO

İNTİHAR EĞİLİMİNİ ARTIRIYOR

Uzmanlar ise çok tüketilmesi durumunda; kalp çarpıntısı, kişilik değişiklikleri, uyku düzeni bozukluğu görülebiliyor. Hatta intihar eğilimini de artırıyor.