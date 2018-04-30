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Gençlerin 'intihar etmeyecekse gidelim' yüzsüzlüğü

Aydın’da intihar etmek için bir binanın çatısına çıkan şahsı gören bir grup genç, olayı adeta bir eğlenceye çevirdi.

İHA | 30.04.2018 - 08:58..
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Aydın Efeler İlçe Merkezi’nde bunalıma girip Atatürk Meydanı’ndaki Büyükşehir Belediye Binası’nın çatısına çıkan bir şahıs intihar girişiminde bulundu.

İNTİHARI İZLEMEK İÇİN TOPLANDILAR

Olayı internet sitelerinin son dakika haberinden duyan bir grup genç, şahsın 7 katlı binanın çatısından aşağıya atlayışını izleyebilmek için meydanda toplandı. Polis ve sağlık görevlilerini ilk etapta yanına yaklaştırmayan çatıdaki şahsı ikna çabaları sürerken, intiharı izleyebilmek için toplanan gençler eğlenceli bir gösteri varmışçasına olayı izledi.

Gençlerin 'intihar etmeyecekse gidelim' yüzsüzlüğü

Gençlerin intihar etmeyecekse gidelim yüzsüzlüğü

"ATLAYACAKSA ATLASIN"

Yaklaşık 2 saat süren ikna çalışmaları sırasında şahsın 7. kattan atlayışını izlemek için toplandıklarını belirten gençler, şahıs atlamayınca isyan etti. Kameralara konuşan gençler “Delinin biri atlıyor diye okuduk duyduk geldik. Atsın diye bekliyoruz. Bir saattir bekliyoruz. Atacağım demiş atmamış halen. Atlayacaksa atlasın.” diye konuştular.

Gençlerin 'intihar etmeyecekse gidelim' yüzsüzlüğü

"ATLAMAYACAKSA GİDELİM YATALIM"

Zaman zaman yanlarında getirdikleri topla da oynayan gençler, intihar girişiminde bulunan şahsın bir an önce atlamasını beklediklerini ve atlayış görüntüsünü canlı canlı izleyebilmek için gece yarsında beklediklerini belirterek “Bir saattir beklemekten sıkıldık. Artık atlayacaksa atlasın. Atlamayacaksa gidelim yatalım.” diye konuşmaları herkesi şaşırttı.

Gençlerin 'intihar etmeyecekse gidelim' yüzsüzlüğü

POLİS İKAZ ETTİ

Bir yanda da intihar girişiminde bulunan şahsın yakınlarının bulunduğu alanda gençlerin herkesi şaşırtan tavırları, bağıra bağıra kameralara ‘Bir an önce atlasın’ diye konuşmaları üzerine gençler polis tarafından ikaz edildi. Çatıdaki şahsın ikna edilmesi üzerine gece yarsı toplanan kalabalık saat 02.00 sıralarında dağıldı.

Gençlerin 'intihar etmeyecekse gidelim' yüzsüzlüğü

İKNA EDİLDİ

Ekonomik, ailevi ve değişik sorunları dolayısıyla intihar girişiminde bulunan 41 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası F.Ö. ikna edilerek Büyükşehir Belediyesi’nin çatısından indirilip hastaneye götürüldü.

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