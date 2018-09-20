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Gençlerin nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuğu

Taksim'de nostaljik tramvayın arkasına takılan patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

İHA | 20.09.2018 - 10:26..
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Beyoğlu, Taksim ve İstiklal Caddesinin simgesi olan nostaljik tramvayının kapısına tutunan ve dışarıya sarkarak tehlike oluşturan gençlere patenlilerde eklendi.

YÜREKLER AĞIZA GELDİ

Taksim Meydanda bekleyen 3 patenli genç nostaljik tramvay ilerlediği sırada yanlarından tutunarak yürekleri ağızlara getirdi.

Gençlerin nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuğu

Gençlerin nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuğu ViDEO

YAŞANANLAR KAMERALARA YANSIDI

Tehlikeli bir şekilde ilerleyen gençlerin bu durumu kendilerine eğlence haline getirmesi görenleri hayrete düşürürken, yaşanan bu anlar kameraya yansıdı.

Gençlerin nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuğu

YOLCULAR ŞAŞIRDI

Öte yandan Taksim Meydan ve Tünel arasında günde binlerce kişiyi taşıyan nostaljik tramvayın içinin boş olmasına rağmen gençlerin kapıdan tutunup dışarıya sarkarak yolculuğu görenleri şaşkına çevirdi.

Gençlerin nostaljik tramvaydaki tehlikeli yolculuğu

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