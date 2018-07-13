Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu

Tuğçe Yalçınkaya, annesi Özlem Yalçınkaya'dan izin alarak bir yakını ile gençlik festivaline gitti.
2 GÜNDÜR KAYIP
Festivalde kalabalığın arasında kaybolan Tuğçe'den 2 gündür haber alamayan anne, durumu polise bildirdi.
TELEFONU BULUNDU
Plajda telefonu bulunan Tuğçe Yalçınkaya'nın annesi Özlem Yalçınkaya, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Arkadaşlar kızım kayıp. Kuşadası'nda plajda telefonunu bulduk. Ama kendisi ortada yok." diyerek yardım istedi.
Polisin kayıp genç kızı bulmak için başlattığı çalışma sürüyor.