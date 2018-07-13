Gençlik festivaline giden genç kız, kayboldu

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Adnan Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar firari

İstanbul Emniyeti'nin Adnan Oktar grubuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 235 kişi gözaltına alındı. Bir çok kişinin de firari olduğu grupta Oktar'ın yakın koruması Cüneyt Özyaşar'da kaçak.