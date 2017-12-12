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Gençlik ve Değişim Derneği'nin projesi kabul edildi

Gençlik ve Değişim Derneği'nin Portekiz Ulusal Ajansına sunduğu proje kabul edildi. Diyarbakır ve Portekiz'de gerçekleşecek eğitimlerde 6 ülkeden toplamda 28'er katılımcı yer alacak.

İHA | 12.12.2017 - 12:07..
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Gençlik ve Değişim Derneği'nin, Portekiz Ulusal Ajansına sunduğu “Mültecilik mi, dünya vatandaşlığı mı” projesi kabul edildi.

Gençlik ve Değişim Derneği'nin projesi kabul edildi

6 ÜLKEDEN TOPLAMDA 28'ER KATILIMCI

Yaptığı çalışmalar ve proje faaliyetleri ile gençlerin Avrupa’da deneyim kazanmasına olanak sağlayan Gençlik ve Değişim Derneği'ne Portekiz’den sevindirici bir haber geldi. Derneğin Portekiz Ulusal Ajansına sunduğu ‘mültecilik mi, dünya vatandaşlığı mı’ projesi, ajans tarafından kabul edildiği belirtildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan 2 uluslararası eğitimin ilki 1-10 Nisan 2018 tarihleri arasında Diyarbakır’da, 2.’si ise 1-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında Portekiz’de gerçekleştirilecek. Her iki eğitim kursuna da 6 ülkeden, toplamda 28’er katılımcı yer alacak.

6 GENÇ AVRUPAYA GİDECEK

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, Portekiz tarafından kabul edilen proje sayesinde Türkiye’den 6 genci Avrupa’ya göndereceklerini söyledi. Suvari, “Projemizin iki ayağı var, birini Diyarbakır’da diğerini de Portekiz’de gerçekleştireceğiz. Projenin ortağı ülkeler arasında Türkiye, Portekiz, Romanya, Norveç, İtalya ve Macaristan bulunuyor. Diyarbakır ve Portekiz’den 6’şar kişi yer alacak, diğer ülkelerden ise 4’er kişi. Gençlik ve Değişim Derneği’nden katılacak 6 kişiden 3’ü projede eğitmen ve kolaylaştırıcı olarak yer alacak.” dedi.

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