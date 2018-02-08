Gençlik ve Spor Bakanı Bak Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

Bakan Bak'a, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı İstanbul milletvekili Hasan Turan, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekili Yasin Aktay, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu H.Gürcan Türkoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Emre Topoğlu eşlik etti.

"KUDÜS BARIŞIN ŞEHRİ"

Harem-i Şerif'i gezen Bak, "Daha önce de ziyaret ettiğim Mescid-i Aksa'yı bir kez daha ziyaret etmek benim için çok önemli. Çok duygulandırıcı bir ortamdayız. Manevi hisler içerisindeyiz." dedi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün, ABD yönetiminin aldığı kararın aksine İİT'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönem başkanlığında Filistin'in başkenti olarak ilan edildiğini hatırlatan Bak, "Kudüs barışın şehri. Kudüs Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizim kırmızı çizgimiz." ifadelerini kullandı.