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Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi 343 oyla kabul edildi.

Ajanslar | 11.01.2017 - 03:34
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Genel Kurulda 2. madde kabul edildi

1. maddenin ardından 2. madde de kabul edildi. Oylamada 480 milletvekili oy kullandı.

343 Evet oyuna karşın Hayır diyenlerin sayısı 133'te kaldı. 2 boş oyun yanı sıra 1 oy geçersiz sayıldı.

Bu teklif milletvekili sayısını 600'e çıkarıyor.

3. MADDENİN OYLAMASI ERTELENDİ

Genel Kurulda 3. maddenin ertelenmesi Komisyon üyeleri olmadığı için bugün saat 14:00'e ertelendi.

CHP'NİN ÖNERGESİ

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, bu maddeyle ilgili anayasaya aykırılık önergesi üzerinde yaptığı konuşmada, partisinin gerçek anlamda kuvvetler ayrımının olduğu, hukuk devleti ilkesinin işlediği çoğulcu bir anayasayı savunduğunu belirterek, teklifin ise bu koşullara sahip olmadığını öne sürdü.

Önerilen düzenlemede gücün tek bir yere verildiğini iddia eden Bekaroğlu, "Kuvvetler ayrılığının olmadığı yerde demokrasi olamaz. Kontrol edilemeyen güç tehlikedir, tehdittir. Kim seçilirse seçilsin bu yetkilerle donatılan kişi diktatör olur. Bunu seçilecek kişinin, kişiliğinden bağımsız olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'NİN ÖNERGESİ

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da önerge üzerindeki konuşmasında, iktisatta bir şeyin sayısının artmasının onun değerini artırmadığını, düşürdüğünü söyledi.

ÖNERGELER REDDEDİLDİ

Milletvekili sayısının yükseltilmesinin parlamentonun işlev ve değerini artırmayacağını ileri süren Paylan, teklif ile gücün başka bir elde toplanıp Meclisin adeta noter haline dönüştürülmeye çalışıldığı iddiasında bulundu.
Görüşmelerinin ardından CHP ve HDP'nin ikinci maddeye ilişkin önergeleri reddedildi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, ikinci madde üzerindeki görüşmelerin tamamlandığını ve oylamaya geçileceğini dile getirerek, gizli oylama kurallarına hassasiyet gösterilmesini istedi.

Daha sonra anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda ikinci maddenin gizli oylamasına geçildi.

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