Genel seçim 2018: Oy pusulası sıralı tam listesi

Yüksek Seçim Kurulu’nda yapılan kura ile 24 Haziran’da yapılacak olan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak ittifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

KURA ÇEKİMİNE GÖRE PUSULADAKİ SIRALAMA

1- Cumhur İttifakı (AK Parti, MHP, BBP)

2- HÜDA-Par

3- Vatan Partisi

4- Halkların Demokratik Partisi

5- Bağımsız Türkiye Partisi

6- Millet İttifakı (CHP, SP, İyi Parti)

KURA ÇEKİMİNE GÖRE İTTİFAK İÇİ SIRALAMA

Cumhur İttifakı

1- AK Parti

2- MHP

3- BBP

Millet İttifakı

1- CHP

2- Saadet Partisi

3- İYİ Parti

11 PARTİ SEÇİME KATILACAK

Kura çekiminde açıklama yapan YSK Başkanı Güven, yurtiçinde 56 milyon 329 bin 38 kişinin, yurtdışında ise 3 milyon 47 bin 409 olmak üzere toplam 59 milyon 376 bin 447 seçmen olduğunu belirtti. Toplamda 11 partinin seçime katılacağını ifade eden Güven, diğer partilerin seçime katılmama kararının kurul tarafından kabul edildiğini belirtti.