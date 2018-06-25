taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.858
USD
4,5883
EURO
5,3391
ALTIN
186,76
PETR
74,0300

Genel seçimin İstanbul sonuçları

24 Haziran seçim heyecanı sona ererken, mitinglerin en önemli adresi olan İstanbul'da AK Parti yüzde 42,41 oy oranına ulaşırken 6 milyon seçmeninin olduğunu düşünen CHP büyük şok yaşadı.

Haber Merkezi | 25.06.2018 - 09:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Genel seçimin İstanbul sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi tamamlandı. Sandıktaki oyların sayılıp sonuçların açıklanmaya başlamasıyla nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyişin ardından kimi için sevinçle kimi içinse hüsranla maraton sona erdi.

Seçimin nabzının en yüksek attığı ve büyük mitinglere ev sahipliği yapan İstanbul'da sandıktan çıkan oylar beklenenden farklı olmadı.

Genel seçimin İstanbul sonuçları

CHP'NİN 2 MİLYON SEÇMENİ VAR

Sandıktan çıkan oylara göre İstanbul'da partilerin aldıkları sonuçlar şöyle:

AK Parti için İstanbul'da 3.888.470 oy kullanıldı. Yüzde 42,41 oy oranı alan AK Parti 43 milletvekili çıkardı.

İstanbul'da 2.445.467 oy alan CHP, yüzde 26,71 oy oranı ile 28 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

İstanbul'da HDP için 1.146.444 oy kullanıldı. HDP yüzde 12,52 oy oranı ile 12 milletvekili çıkaracak.

MHP 757.016 kişiden aldığı yüzde 8,27 oy oranı ile 7 milletvekili çıkarabilecek.

İYİ Parti 742.711 oy sayısı ile yüzde 8,11 oranına sahip oldu. Bu oranla İYİ Parti 8 milletvekili çıkarabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

Muharrem İnce, Erdoğan'ın zaferini kabul etti

398
CHP'lilere uyarı: Eve dönün

CHP'lilere uyarı: Eve dönün

116
Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

Canan Kaftancıoğlu mağlubiyeti kabul etti

126
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması

141
CHP'nin seçim yenilgisi

CHP'nin seçim yenilgisi

134
Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

Erdoğan'la İnce'nin atışması caps oldu

51
Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Ankara'da

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM