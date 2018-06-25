Genel seçimin İstanbul sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi tamamlandı. Sandıktaki oyların sayılıp sonuçların açıklanmaya başlamasıyla nefesler tutuldu ve heyecanlı bekleyişin ardından kimi için sevinçle kimi içinse hüsranla maraton sona erdi.

Seçimin nabzının en yüksek attığı ve büyük mitinglere ev sahipliği yapan İstanbul'da sandıktan çıkan oylar beklenenden farklı olmadı.

CHP'NİN 2 MİLYON SEÇMENİ VAR

Sandıktan çıkan oylara göre İstanbul'da partilerin aldıkları sonuçlar şöyle:

AK Parti için İstanbul'da 3.888.470 oy kullanıldı. Yüzde 42,41 oy oranı alan AK Parti 43 milletvekili çıkardı.

İstanbul'da 2.445.467 oy alan CHP, yüzde 26,71 oy oranı ile 28 milletvekili çıkarmaya hak kazandı.

İstanbul'da HDP için 1.146.444 oy kullanıldı. HDP yüzde 12,52 oy oranı ile 12 milletvekili çıkaracak.

MHP 757.016 kişiden aldığı yüzde 8,27 oy oranı ile 7 milletvekili çıkarabilecek.

İYİ Parti 742.711 oy sayısı ile yüzde 8,11 oranına sahip oldu. Bu oranla İYİ Parti 8 milletvekili çıkarabiliyor.