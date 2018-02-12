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Geneleve alınmayınca pompalıya sarıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle 2 arkadaşıyla geldiği geneleve alınmayan 1 kişi, otomobilinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş edip, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı.

DHA | 12.02.2018 - 10:35..
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Uşak'taki bir geneleve, geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde, yanındaki 2 arkadaşıyla gelen alkollü kişi, iddiaya göre içeri alınmadı.

GENELEVE GİREMEYİNCE POMPALIYA SARILDI

Bunun üzerine sinirlenen alkollü saldırgan, otomobilden aldığı pompalı av tüfeğini genelevin kapısına doğrultup, rastgele ateş açtı.

Olay sırasında, genelevin kapısında görevli M.K., bacağından yaralanırken, saldırgan otomobiline binip, yanındaki 2 kişiyle birlikte kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerinin ardından genelevden ayrıldı.

ÖLEN KİŞİ, 1 GÜN SONRA BULUNDU

Ertesi gün, yine ihbar üzerine genelevin arka kısmına gelen ekipler, Yaşar Kaplan'ın (36) cansız bedeniyle karşılaştı. Sırtından av tüfeğiyle vurulduğu belirlenen Kaplan'ın, 1 gün önce genelevin önündeki olayda sırtından vurulduğu, kaçmak isterken de yere düşüp, yaşamını yitirdiği saptandı. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

ZANLILAR YAKALANDI

Polis ekipleri, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı ileri sürülen şüpheliler Ö.Y. (21), F.Y. (21) ve M.Y.'yi (17) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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