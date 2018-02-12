Geneleve alınmayınca pompalıya sarıldı: 1 ölü, 1 yaralı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Myanmarlı yetkililer ile görüşmek ve zulme uğrayan Arakanlıları ziyaret etmek için bölgeye gitti. Johnson budistler tarafından yakılan köyleri de gezdi.

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Aşk mı takıntı mı

Psk. Sena Sivri, kişinin etrafındakilerden ‘seninki aşk değil, takıntı’ cümlesini duyabildiğini ve bunu anlayabilmek için kendisine sorabileceği 10 soru ile bunun cevabını alabileceğini anlattı.