Genelkurmay Başkanı Akar'dan El Bab açıklaması

TSK'dan yapılan açıklamada 24 Şubat 2017 itibarıyla El Bab merkezinin tamamen kontrol altına alındığı, halen kontrol altına alınan bölgelerde bulunan engel, mayın ve EYP'lerin temizlenmesi faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında toplam 230 meskun mahal ve bin 925 kilometrekare alanda kontrol sağlandığı kaydedildi.

AKAR'DAN AÇIKLAMA

Orgeneral Hulusi Akar, El Bab operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada "Harekatta planlanan hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullandı., El Bab operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada "Harekatta planlanan hedeflere ulaşıldı" ifadelerini kullandı.