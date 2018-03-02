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Genelkurmay Başkanı Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'de dün akşam çıkan çatışmada yaralanan askerleri ziyaret ettikten sonra, helikopterle bölgeden ayrıldı.

İHA | 02.03.2018 - 15:20..
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Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, dün akşam saatlerinde 8 asker Raco bölgesinde girdiği çatışmada şehit düşmüş, 13 kahraman asker de yaralanmıştı.

Genelkurmay Başkanı Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

ZİYARETİ KUVVET KOMUTANLARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte yaralanan askerleri Hatay’daki Kırıkhan Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti ve sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

Akar, ziyaretin ardından vatandaşlara el sallayarak, askeri helikopterle bölgeden ayrıldı.

Genelkurmay Başkanı Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Genelkurmay Başkanı Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Genelkurmay Başkanı Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

Genelkurmay Başkanı Akar’dan yaralı askerlere ziyaret

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