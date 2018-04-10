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Genelkurmay Başkanı: Ege'de oldubittiye izin yok

Orgeneral Hulusi Akar, Ege ve Doğu Akdeniz'de oldubittiye izin verilmeyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 21:28..
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Genelkurmay Başkanı: Ege'de oldubittiye izin yok

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar; beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ile birlikte; 10 Nisan 2018 tarihinde Gölcük ve Gelibolu bölgelerinde Donanma Komutanlığı ve 2'nci Kolordu Komutanlığı bağlısı birlik ve karargâhlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

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Akar'ın ziyaretlerde yaptığı açıklamalarla ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

-Ege’de mevcut sorunların uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasının istendiğini,

-Bu kapsamda Ege Denizi’nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için iyi niyetle her türlü çabanın gösterildiğini,

-Bununla birlikte Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye de asla izin verilmeyeceğini, bunun için gerekli her türlü tedbirin kararlılıkla alındığını, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edileceğini,

-Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere gerek sınır ötesinde gerek Mavi Vatan’da kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesinin tam olduğunu belirtmiştir.

Orgeneral AKAR, ayrıca konuşmasında FETÖ’den arındıkça Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığının arttığını bir kez daha vurgulamıştır.

Orgeneral AKAR, inceleme ve denetlemeleri esnasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakâr personeline başarıyla yürüttükleri faaliyetler için teşekkür etmiş ve müteakip görevlerinde başarılar dilemiştir.

Genelkurmay Başkanı ve Komutanlar Gölcük'te haberi
Genelkurmay Başkanı: Ege'de oldubittiye izin yok

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