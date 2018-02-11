taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye sınırında incelemelerde bulunuyor. Denetlemelere Kara ve Hava Kuvvetleri komutanları da katılıyor.

Haber Merkezi | 11.02.2018 - 14:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Suriye sınırında

akar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Hatay'da Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin inceleme ve denetleme yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan da konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, 11 Şubat 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır." denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

149
Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

157
HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

HDP'nin kongresi için askerler nöbet tuttu

276
Rusya'dan İsrail uyarısı

Rusya'dan İsrail uyarısı

57
Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin'den acı haber: 1 şehit

109
Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

180
ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM