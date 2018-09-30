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Genelkurmay Başkanı NATO toplantısına katıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Polonya’nın başkenti Varşova’da NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı.

İHA | 30.09.2018 - 12:56..
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 28-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Varşova’da 28 Eylül’de Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı ve NATO Askeri Komite Başkanı ile Almanya ve Kanada Genelkurmay Başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ogeneral Güler, ayrıca NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’nın resmi açılış törenine de iştirak etti. Toplantı kapsamında dün icra edilen oturumlarda NATO görev ve harekatları, NATO’nun askeri stratejisi ve komuta yapısı çalışmaları görüşüldü.

Orgeneral Güler, toplantının ikinci gününde Afganistan Kararlı Destek Misyon Komutanı ile ABD, Fransa, İngiltere ve Yunanistan Genelkurmay Başkanlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Güler, Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül’ü de makamında ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanı NATO toplantısına katıldı

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